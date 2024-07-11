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Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 38 bin TL ceza

İstanbul'un Esenler ilçesinde, trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 38 bin 821 lira para cezası uygulandı.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 17:06 - Güncelleme:
Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 38 bin TL ceza
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Atışalanı Caddesi'nde bir sürücünün trafiği tehlikeye düşürerek ilerlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışma sonunda kimliği tespit edilen sürücü B.P. yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun "drift yapmak", "saygısızca araç kullanmak", "önlerinde giden araçları yeterli bir mesafeden izlememek", "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak", "film cam" ve "sürücü belgesi yanında bulundurmamak" maddelerinden 38 bin 821 lira ceza uygulandı.

Ayrıca B.P'nin sürücü belgesi ceza puanını doldurması nedeniyle 4 ay süreliğine geri alındı.

Öte yandan, B.P'ye Türk Ceza Kanunu'nun "kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli sevk ve idare etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

  • İstanbul Trafik Ceza
  • Esenler Para Cezası
  • Sürücü Tehlikesi

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