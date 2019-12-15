Trafik canavarını yapay zeka tespit edecek
İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM), İTÜ ARI Teknokent’te yer alan teknogirişim şirketi PIXSelect ile geliştirdiği ortak bir projeyle, sürüş esnasında sigara içen, telefonla konuşan, uyuyan veya emniyet kemerini bağlamayan sürücüleri yapay zekayla tespit edebilecek.
PIXSelect Genel Müdürü Kerem Yazıcı, yapay zeka ve görüntü işleme alanında önemli yetkinliklere sahip olduklarını aktararak, “Özellikle görüntü analizinde sürücü davranışları üzerine odaklanmış durumdayız. Sürücünün sigara içmesinden, yorgunluk analizine, trafikte risk oluşturabilecek telefon kullanımına kadar birçok davranışını yapay zeka sayesinde tespit edebiliyoruz. Bu bilgiyi de firmaların izleme merkezlerine anlık olarak bildirebiliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
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