Trafik canavarını yapay zeka tespit edecek

PIXSelect Genel Müdürü Kerem Yazıcı, yapay zeka ve görüntü işleme alanında önemli yetkinliklere sahip olduklarını aktararak, “Özellikle görüntü analizinde sürücü davranışları üzerine odaklanmış durumdayız. Sürücünün sigara içmesinden, yorgunluk analizine, trafikte risk oluşturabilecek telefon kullanımına kadar birçok davranışını yapay zeka sayesinde tespit edebiliyoruz. Bu bilgiyi de firmaların izleme merkezlerine anlık olarak bildirebiliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.