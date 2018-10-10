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Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

Karayolları Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Emniyet şeridi ihlali yapanlara ve makas atanlara 1002 lira, cep telefonuyla konuşanlara 235 lira ceza yolda.

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AK Parti'nin; trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti, Karayolları Kanunu'nda değişiklik yapan teklifi Meclis Başkanlığına sundu. Trafik cezalarının arttırılmasına ilişkin detaylar ise şöyle;

- Kırmızı ışıkta geçenlere 235 lira,
 
- Emniyet şeridi ihlali yapanlara ve makas atanlara 1002 lira 
 
- Drift yapanlara 5 bin 10 lira ceza verilecek ve 60 gün süreyle ehliyetlerine el konulacak.
 
- Direksiyon başında cep telefonuyla konuşanlara 235 lira ceza verilecek. 

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