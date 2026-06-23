Trafik cezası bile işlemedi! İstanbul'da sahil yolları ''mangalpark'' oldu

Yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı yurt genelinde olduğu gibi İstanbul Valiliği de iki hafta önce ormanlık alanlara girişleri 15 Ekim'e kadar yasakladı. Ormanlarda mangal, tüp, semaver, nargile dahil her türlü ateş yakanların cezalandırılacağı açıklanırken; piknik ve mesire alanları ise yasaktan muaf tutuldu.

TRAFİK CEZASI BİLE İŞLEMEDİ

Ormanların kapatılması mangal düşkünlerini alternatif arayışına itti. Mangal için çözüm arayan İstanbullular pazar günü sahil yollarındaki parklara akın etti. Talep çok yoğun olunca yol kenarındaki İSPARK'lar doldu taştı. Vatandaşlar Bakırköy – Yenikapı sahil yolunda her iki yönde de çift sıra; bazı noktalarda üç sıra olmak üzere araçlarını park ederek mangal yaptı. Yeşil alanlar duman altı oldu. Trafik polisleri sürücülere cezai işlem uyguladı, anons ederek uyardı ancak mangal sevdası İstanbulluyu yıldıramadı.

MASAYA OTURMAK BİLE 2 BİN LİRA

Orman yasağı kararıyla Anadolu Yakası'ndaki Beykoz ve Maltepe; Avrupa Yakası'nda da Sarıyer, Kemerburgaz ve Çatalca ilçelerinde bulunan özel piknik-mesire alanlarına giriş ücretleri tavan yaptı. Çatalca'da 4 kişilik bir ailenin mangal yapması için sunulan 1 adet masa ve mangal ücreti 2 bin liraya kadar çıktı. Beykoz'da ise kişi başı 400 ila 600 lira arasında ücret istenmeye başlandı. Arnavutköy'deki bir mesire alanı da 100 lira olan giriş ücreti 500 liraya çıkarıldı.

ÇATAL İÇİN KİŞİ BAŞI 50 TL

Bir işletmenin ilanında baharat, çatal-bıçak için de ekstra kişi başı 50 lira ücret istediği görüldü.