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Trafik cezası ''havadan'' geldi

Kahramanmaraş'ta, Emniyet Genel Müdürlüğünün 'Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri' kapsamında drone yardımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

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9 Haziran'a kadar trafik ekiplerince yapılacak drone denetimi ve trafik uygulaması Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda devam ederken, uygulama sırasında, hatalı sollama yapan, kurallara aykırı şerit değiştiren, emniyet şeridi kullanan ve kırmızı ışıkta geçen sürücüler havadan tespit edilerek, yer ekiplerine bildirildi.

Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Andırın ilçesi yol ayrımında durduran ekipler, bu kişilere ceza tutanaklarını tebliğ ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çeribaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bünyelerindeki 3 drone ile günlük faaliyetlerinin devam ettiğini, bayram nedeniyle yollarda yoğunluğun arttığını söyledi.

Denetimlerde hatalı sollama, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri kullanımı gibi kurallar üzerinde durduklarını dile getiren Çeribaş, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Çimen de bayram nedeniyle tedbirleri, farklı birimlerden alınan takviyelerle yüzde 100 seviyesine çıkarttıklarını belirterek, sürücüleri kurallara uymaya davet etti.

Drone denetiminde kırmızı ışıktan ceza uygulanan sürücü Mehmet Özer de "Cezayı bu sefer havadan yedik. Sağlık olsun." dedi.

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