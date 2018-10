Trafik denetimlerinin artması kulaklık satışlarına yansıdı

Resmi ve sivil güvenlik güçlerinin de trafik polisleri gibi ceza yazmaya başlamasının ardından hem sürücülerin seyir halindeyken telefonla konuşması azaldı hem de emniyet kemerlerini bağlayan sürücülerin sayısı arttı.

Rutin kontroller olmadan güvenlik güçleri mensupları, hatalı gördüğü sürücünün plakasına cezayı yazıp ilgili merciye gönderebiliyor.

Uygulama sonrası yetkililer sürücünün hem cep telefonuyla seyir halinde konuşmalarının azaldığını hem de emniyet kemeri takma oranının sıklaştığını belirtti.

Bu kapsamda 8 Ağustos'tan bu yana Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yapılan kontrollerde 614 araca seyir halindeyken emniyet kemeri kullanmamaktan, 28 araca tehlikeli şekilde şerit değiştirmekten, 80 araca seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Vatandaşlardan Korhan Tansel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trafik İdari Karar Tutanağı düzenlemesinin olumlu ve yerinde bulduğunu söyledi.

Araç sürücülerinin seyir halindeyken cep telefonu kullanmasının trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirten Tansel, "Emniyet kemeri mutlaka kullanılmalıdır. Bu trafikte bir alışkanlıktır ve tüm sürücüler şehir içi ve şehir dışında emniyet kemeri kullanmalıdır. Ayrıca tüm emniyet ekiplerinin trafik güvenliği için görev yapmasını da destekliyorum." dedi.

Kulaklık satışları arttı

Sürücüler artık trafik kuralını ihlal ederken yakalanabileceği görünür, görünmez ekip sayısının artması nedeniyle telefonlarına kulaklık almaya başladı. Ceza yemek istemeyen çok sayıda sürücü, cep telefonu kulaklık sayısı satışını arttırdı.

Telefon aksesuarları satan Osman Yılmaz, sürücülerin seyir halindeyken kulaklık kullanması gerektiğini söyledi.

Emniyetin yeni düzenlemesiyle kulaklık satışlarının arttığını belirten Yılmaz, "Bluetooth kulaklık sürücünün dikkatini dağıtmıyor. Akıllı telefonlarda kullanılan bu kulaklık artık her araçta olmalıdır." dedi.

Telefon aksesuarları satan başka bir esnaf Tuncay Akyüz de aynı anda hem telefonla konuşulması hem de araç kullanımının zor olduğunu belirterek, "Buna şahit oluyoruz. Kulaklık kullanım açısından gayet pratik. Sürücü direksiyonunu elinden bırakmadan çok rahat konuşabilir. Hem kendi can güvenliği hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliği için faydalı. Emniyetin yeni düzenlemesinin ardından son günlerde kulaklık satışlarımız da arttı. Tabii yaygınlaştıkça insanların can güvenliği açısından faydalı olacaktır. Bazı telefonlar bluetooth kulaklık desteklemiyor, onlar normal kulaklık veriyoruz." diye konuştu.