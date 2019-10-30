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Trafik düzeninin karıncalardan öğreneceğiz

Dünya metropollerinin en büyük sorunlarından biri şüphesiz ki çok vaktimizin harcandığı trafik sıkışıklığı. Bu soruna çözüm arayan bilim insanları, yollardaki trafik tıkanıklığını azaltmak için karıncaların toplu halde nasıl davrandıklarını inceledi.

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ABD’nin Arizona Üniversitesi ve Fransa’nın Toulouse Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, eLife dergisinde yayınlanan bir çalışmada, karıncaların çok büyük yoğunlukta bile trafiğin akşını sağlamak için durmadan nasıl hareket ettiklerini araştırdı. Araştırma ekibi, 400 ila 25 bin 600 karıncanın olduğu kolonilerini bir besin kaynağı ile birbirine bağlayarak yollar oluşturdu. Karıncaların yollarına farklı değişiklikler yapılarak nasıl davrandıkları kaydedilip incelendi. Böylelikle, yolların genişliği ile karınca sayısı üzerinde değişiklikler yapılarak karıncaların nasıl hareket ettiği gözlemlendi. Deneyde, sadece iki karıncanın aynı anda geçebildiği dar tünellere rağmen trafik sıkışıklığının çok nadiren yaşandığı tespit edildi. Karıncalar sabit akışı değiştirmeden, birbirlerine çarpmadan, senkronize bir şekilde ilerlemeye devam etmeyi başardı. Karıncaların trafik sıkışıklığı tuzağına düşmemek için rasyonel bir şekilde hareket ettikleri görülüyor. Mesela sadece iki karıncanın geçebileceği bir tünelde, 3’ncü karınca araya girip geçmeye çalışmıyor. Böylelikle diğer iki karınca rahatça durmadan aynı hızda yoluna devam ediyor, hiçbir aksaklık meydana gelmiyor.

Antalya´da korku dolu anlar! İlk kez böyle bir şey görüyorum''

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