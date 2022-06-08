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Trafik ışıklarında bekleyen araç aniden alev topuna döndü

Bursa'da trafik ışıklarında bekleyen bir otomobil aniden alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

IHA8 Haziran 2022 Çarşamba 09:43 - Güncelleme:
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Bursa'da trafik ışıklarında bekleyen bir otomobil aniden alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, aracın motor kısmından dumanlar çıkması üzerine araç sahibi otomobilini kavşak içerisinde kenara çekti. Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tedbir amaçlı polisler tarafından kavşak araç trafiğine kapatılırken yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken araç trafiğine kapanan kavşak aracın çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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