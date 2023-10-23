Trafik ışıklarında sürücüleri rahatsız eden kişilere denetim! Ceza yağdı

Adana'da trafik ışıklarında bekleyen sürücülerden para isteyenlere yönelik denetimlerde 196 kişiye 120 bin 932 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ışıklarında araçların camını silen, ürün satmaya çalışan veya dilenen kişilere karşı kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde yakalanan 196 kişiye 617'şer lira olmak üzere toplam 120 bin 932 lira idari para cezası verildi.

Polis kamerasınca, trafik ışıklarında bekleyen araçların camlarını silen bazı kişilerin ekiplerin geldiğini görünce kaçması, polislerin de kaçan kişilerin peşine düşmesi kaydedildi.