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Trafik kavgasında öldürülen Özkan'ın katil zanlıları yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yol verme yüzünden çıkan kavgada Özkan Hoşgün'ü (26) kalbinden tabancayla vurarak öldüren 2 kişi, saklandıkları evde yakalandı.

  • DHA
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Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'ndeki olay, cumartesi gecesi meydana geldi. Aynı yolda araçlarıyla ilerleyen 2 gruptakiler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya döndü ve taraflar birbirlerine sopayla saldırdı. Bu sırada gruptakilerden biri, üzerindeki tabancayı çıkararak, yanındaki arkadaşına verdi. Bu kişi de silahı Özkan Hoşgün'e ateşledi. Kalbine isabet eden kuşunla ağır yaralanan Hoşgün, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamdı.
 
Hoşgün, pazar günü gözyaşları içinde toprağa verilirken Asayiş Sube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsü izleyen ekipler, silahı ateşleyen şüphelinin A.T. (24), silahı veren şüphelinin de K.M. (26) olduğunu belirledi. İkilinin saklandıkları adres tespit edildi. Polis A.T. ve K.M.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Evde, olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan ikili, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
 

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