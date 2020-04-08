AA 08 Nisan 2020 Çarşamba 11:58 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 11:58

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına vatandaşların büyük oranda uymasıyla İstanbul'da uzun araç kuyrukları ile bilinen yollar boş kaldı.

Yaya ve araç trafiğinin önemli miktarda azaldığı kentte, yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarında da düşüş yaşandı.

AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edindiği bilgilere göre, geçen yıl 10 Mart ile 5 Nisan arasında, İstanbul’da gerçekleşen 8 trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken, bu yıl aynı dönemde gerçekleşen 5 kazada 5 kişi öldü.

Kentte geçen yıl aynı dönemde 1144 yaralanmalı kazada 1581 kişi yaralanırken, salgın sebebiyle alınan önlemler neticesinde trafikteki araç sayısının azalmasıyla bu yıl yaşanan 797 kazada 1082 kişi yaralandı.

Aynı tarihlerde geçen yıla oranla kesilen trafik kuralı ihlali cezalarında da önemli oranda azalma meydana geldi.

- ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT DENETİMLERİNDE 649 ARACA CEZA



Ayrıca şehirler arası seyahate getirilen kısıtlamalar sonrası İstanbul'un giriş çıkışlarında 30 Mart-5 Nisan arasında gerçekleşen denetimlerde 223 bin 160 özel araç, 72 bin 701 ticari araç ve 574 bin 541 kişi kontrol edildi. Kontrollerde 375 kişiye 2918 Sayılı Trafik Kanunu'na muhalefetten, 274 kişiye de Kabahatler Kanunu’na muhalefetten cezai işlem uygulandı.



Aynı tarih aralığında şehir içi yolcu taşıyan araçlara yönelik, yolcu sayısı ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi ile taksilerin tek-çift plaka numarasına göre trafiğe çıkma esasları dikkate alınarak yapılan uygulamalarda, 11 bin 702 araç kontrol edildi. Denetimlerde, 154 sürücüye 2918 sayılı Trafik Kanunu'na muhalefetten, 118 kişiye de Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.