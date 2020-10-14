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Trafik kazası sonrası bıçaklı kavga çıktı: Bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Antalya'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Cenazesi morga götürülen İzmirlioğlu'nun annesi Ayten İzmirlioğlu, yanındaki çocuklarına sarılarak 'Oğlumun kimseye zararı yoktu. Kazanın olduğu yerde garson olarak çalışıyordu. Ekmeğinin peşindeydi.' diyerek gözyaşı döktü.

AA14 Ekim 2020 Çarşamba 13:03 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 13:03
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A.A'nın kullandığı 07 AHN 385 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde park halindeki 34 NK 9117 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından çıkan kavgada sürücü A.A'nın, bıçakla Oğuzhan İzmirlioğlu (22), Burak Bekmez, Ozan Akın, Utku Özoğlu ve Mehmet Yiğit Karayiğit'i yaraladığı öne sürüldü.

Kavga sırasında A.A'nın ağabeyi Nazım A. da bıçakla yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İzmirlioğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli A.A, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Cenazesi morga götürülen İzmirlioğlu'nun annesi Ayten İzmirlioğlu, yanındaki çocuklarına sarılarak "Oğlumun kimseye zararı yoktu. Kazanın olduğu yerde garson olarak çalışıyordu. Ekmeğinin peşindeydi." diyerek gözyaşı döktü.

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