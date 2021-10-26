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Trafik kazası sonrası çıkan kavgada döverek öldürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, trafik kazasının ardından çıkan kavgada darbedilen Gökay Karaca (35), hayatını kaybetti.

DHA26 Ekim 2021 Salı 13:20 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 13:20
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Kaza, gece Lüleburgaz'ın Evrensekiz beldesi yakınlarında meydana geldi. S.B.'nin kullandığı 34 EJL 228 plakalı otomobil, kavşakta E.G. yönetimindeki 25 LK 650 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından araçlarda bulunanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir minibüste bulunanların da karıştığı kavgada darbedilen, 25 LK 650 plakalı otomobildeki Gökay Karaca, hayatını kaybetti. Jandarma, olay sonrası otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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