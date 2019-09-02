Trafik kazasında ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Ağustos'ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
- AA
Belek yolundaki kazada yaralanan Alya Erva Alkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.
Belek yolunda 30 Ağustos'ta O.B'nin kullandığı 07 MEY 61 plakalı otomobilin çarptığı Alya Erva Alkan ağır yaralanmıştı.
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