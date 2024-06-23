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Trafik kazasında araba hurdaya döndü: 2 yaralı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında otomobil önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki ailenin 2 çocuğu hafif yaralandı.

IHA23 Haziran 2024 Pazar 13:07 - Güncelleme:
Trafik kazasında araba hurdaya döndü: 2 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haşim S. (50) idaresindeki 41 AGK 989 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan A.U. idaresindeki 41 AJY 966 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, araç içinde bulunan 5 yaşındaki Zeynep Naz Solak ile 6 yaşındaki Elif Ada Solak hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri burada yapılan iki kardeş ambulans ile Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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