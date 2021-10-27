Trafik kazasında ölen polis memuru toprağa verildi

DHA 27 Ekim 2021 Çarşamba 14:59 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 14:59

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Başkanlığı'nda görevli polis memuru Adem Yıldız, önceki gece Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi. Evli ve 1 çocuk babası Yıldız için Safranbolu Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Törende Karabük Valisi Fuat Gürel aileye taziye dileklerinde bulundu. Öğle vakti kılınan namazın ardından Yıldız'ın cenazesi Safranbolu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, Yıldız'ın annesi Hatice Yıldız, "Yavrum, ben sana doyamadım" diyerek gözyaşı döktü.