İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2021 Çarşamba / 21 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,4864
  • EURO
    11,038
  • ALTIN
    546.099
  • BIST100
    1511.43
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trafik kazasında ölen polis memuru toprağa verildi
Güncel

Trafik kazasında ölen polis memuru toprağa verildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 31 yaşındaki polis memuru Adem Yıldız, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde törenle toprağa verildi.

DHA27 Ekim 2021 Çarşamba 14:59 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 14:59
ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Başkanlığı'nda görevli polis memuru Adem Yıldız, önceki gece Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi. Evli ve 1 çocuk babası Yıldız için Safranbolu Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Törende Karabük Valisi Fuat Gürel aileye taziye dileklerinde bulundu. Öğle vakti kılınan namazın ardından Yıldız'ın cenazesi Safranbolu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, Yıldız'ın annesi Hatice Yıldız, "Yavrum, ben sana doyamadım" diyerek gözyaşı döktü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.