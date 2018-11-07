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Trafik kazasından aranan sürücü 9 yıl sonra yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kamyonetle çarptığı kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 9 yıl sonra yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, 2009 yılında Darıca ilçesinde Sırasöğütler Mahallesi'nde caddede yürüyen Halit Kızılırmak'a kamyonetle çarparak ölümüne neden olan sürücünün kimliği, polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde tespit edilemedi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin "ölümlü trafik kazalarında faili meçhul kişilerin bulunması"na yönelik başlattığı çalışma kapsamında, bu kaza da ele alındı.

Ekiplerin iki aylık çalışmasının ardından kimliği tespit edilen 40 yaşındaki Hüseyin K, Gebze ilçesinde hurda toplarken gözaltına alındı.

Şüphelinin delilleri yok etmek için kamyonetin kasasını değiştirdiği ve bir süre sonra da kamyoneti sattığı belirlendi.

Şüpheli Hüseyin K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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