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''trafik sigortası'' dolandırıcılığı operasyonunda 22 tutuklama

Eskişehir merkezli İzmir, İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, sahte internet sitelerinden trafik sigortası yapma bahanesiyle 5 milyon lirayı aşkın haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 24 şüpheliden 22'si tutuklandı.

AA3 Mart 2023 Cuma 20:41 - Güncelleme:
''trafik sigortası'' dolandırıcılığı operasyonunda 22 tutuklama
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, trafik sigortası yaptırmak isteyen araç sahiplerini hedef seçerek dolandıran kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Zanlıların, sigorta şirketlerine ait olanlara yakın isimlerle kurdukları 50'den fazla sahte internet sitesi üzerinden güven ortamı oluşturdukları, sitelerini tıklanma olarak en üst sıralarda gösterdikleri, bu mecralarda ilanlar vererek farklı numaralardan iletişim bilgilerini paylaştıkları belirlendi.

Telefonla ya da web sitesinden kendilerine ulaşan araç sahiplerinden, sigorta yapma bahanesiyle IBAN numaralarına para göndermelerini isteyerek ya da kart bilgilerini alarak yaklaşık 5 milyon 22 bin lira dolandırdıkları anlaşılan şüphelilerin, "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında 50'si Eskişehir'de olmak üzere ülke genelinde 1288 olaya karıştıkları ortaya çıktı.

Eskişehir, İzmir, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, 24 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda ajanda, bilgisayar ve sim kart ele geçirildi.

Eskişehir'e getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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