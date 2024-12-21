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  • Trafik tartışmasında öldürülen mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
Güncel

Trafik tartışmasında öldürülen mimar Turgut Toydemir toprağa verildi

Beykoz'da trafik tartışmasında silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir'in cenazesi defnedildi.

AA21 Aralık 2024 Cumartesi 14:52 - Güncelleme:
Trafik tartışmasında öldürülen mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
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Toydemir'in cenazesi, morgdan alındıktan sonra Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.

Burada aile adına taziyeleri Toydemir'in oğlu Mehmet Toydemir kabul etti.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Toydemir'in naaşı Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Toydemir'in cenazesine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, çok sayıda iş insanı ve yakınları katıldı.

- POLİS TUTUKLANMIŞTI

Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 19 Aralık'ta aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç. arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşanmış, polis memurunun araca doğru silahla ateş etmesi sonucu Toydemir yaralanmıştı.

Hastanede tedavi altına alınan Toydemir hayatını kaybederken, silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç. açığa alınmış, sevk edildiği adli makamlarca da tutuklanmıştı.

  • Turgut Toydemir
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