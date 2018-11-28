Trafik tartışmasında taksici motosikletliye bıçak çekti
Çekmeköy´de trafik tartışmasında taksici, motosiklet sürücüsüne bıçak çekti. O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
- DHA
Olay Çekmeköy´de Nevzat Demir Tesislerinin önünde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü ile taksi sürücüsü trafikte tartıştı
Araçlarını durduran sürücüler birbirlerinin üzerine yürüdü. Taksi sürücüsü bıçak çekince motosiklet sürücüsü uzaklaştı. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
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