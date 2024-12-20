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  • Trafik tartışmasında vurulan mimar Turgut Toydemir hayatını kaybetti
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Trafik tartışmasında vurulan mimar Turgut Toydemir hayatını kaybetti

Beykoz'da trafikte tartıştığı polis memurunun silahından çıkan kurşunla yaralanan mimar Turgut Toydemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA20 Aralık 2024 Cuma 12:58 - Güncelleme:
Trafik tartışmasında vurulan mimar Turgut Toydemir hayatını kaybetti
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Göztepe Mahallesi'nde dün akşam trafikten kaynaklanan tartışma yaşadığı polis memurunca silahla vurularak ağır yaralanan mimar Turgut Toydemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınan polis memuru S.Ç'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

- NE OLMUŞTU ?

Dün, Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 34 TC 7374 plakalı aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç. arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşanmış, Toydemir, S.Ç'nin araca doğru silahla ateş açması sonucu vurulurken, aracı ise bir süre ilerledikten sonra refüje çarparak durabilmişti.

Ağır yaralanan Toydemir, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, sonra da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip ameliyata alınmıştı.

- EMNİYETİN AÇIKLAMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden silahla yaralama olayına ilişkin yapılan açıklamada, "Polis memuru S.Ç'nin aracı ile seyir halindeyken diğer araç sürücüsü Turgut Toydemir ile aralarında trafik nedeniyle tartışma çıktığı, S.Ç'nin aracı durdurmak istemesi ve Toydemir'in durmaması üzerine S.Ç'nin silahıyla araca doğru ateş etmesi sonucu Toydemir'in yaralandığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç'nin açığa alınarak görevden uzaklaştırıldığı ve "kasten yaralama" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin adli ve idari olarak devam ettiği bildirilmişti.

  • Turgut Toydemir
  • mimar
  • cinayet

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