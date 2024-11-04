İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2024 Pazartesi / 3 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3488
  • EURO
    37,4639
  • ALTIN
    3021.14
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trafikte ambulansı yumrukladı: ''Beni tanıyor musun?''
Güncel

Trafikte ambulansı yumrukladı: ''Beni tanıyor musun?''

Adana'da kimliği belirsiz bir şahıs ambulansın camını yumruklayıp sağlık çalışanlarına, 'Beni tanıyor musun?' diyerek saldırmaya çalıştı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

IHA4 Kasım 2024 Pazartesi 09:01 - Güncelleme:
Trafikte ambulansı yumrukladı: ''Beni tanıyor musun?''
ABONE OL

Olay, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi trafikte yol verme konusu nedeniyle ambulans sürücüsü ile tartıştı. Araçlardan inen sürücüler bir süre tartışmayı sürdürdü. Daha sonra ambulans şoförü aracına bindi. Bu sırada koşarak ambulansa yaklaşan otomobil sürücüsü, "Beni tanıyor musun?" diye bağırıp hakaretlerde bulundu. Ambulans sürücüsü ise araçla bölgeden uzaklaştı.

Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.