Trafikte başörtülü kadına saldırı iddiasına soruşturma

DHA 26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:00 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:01

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 22 Temmuz Perşembe günü Karabağlar'da otomobil sürücüsü Rabia B. ile minibüs sürücüsü R.E. ve yanındaki Y.E. aralarında tartışma yaşandığı, tartışma sırasında iddiaya göre şüphelilerin Rabia B.'ye başörtüsünden dolayı hakaret ettikleri ve tehditte bulundukları belirtildi. Olayın ardından Rabia B.'nin polise giderek şikayetçi olması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, olay anına ilişkin tanık ifadeleri ve mobese kameralarının incelenmesi sonucu şüphelilerin R.E. ve Y.E olduklarının tespit edildiği bildirildi. R.E ve Y.E.'nin 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.