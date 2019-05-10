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Trafikte kamyon sürücüsüne baltayla saldırdı, gözaltına alındı

TEM Otoyolu'nda, otomobilinin camından çıkardığı baltayla yanında seyreden kamyon sürücüsünü tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada yayımlanan ve daha sonra gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

  • AA
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Sosyal medyadaki görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, 34 PS 4631 plakalı aracın sürücüsü M.O'yu gözaltına aldı.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2G (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesine istinaden bin 2 lira, 73/A (Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek) maddesine istinaden 108 lira olmak üzere bin 110 lira para cezası uygulandı.

M.O ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 (Kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesi doğrultusunda adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezine götürüldü.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muştalı sürücü dehşeti

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