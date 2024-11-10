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  • Trafikte kavga ettiği kişiyi bıçakladı, mahalleliden dayak yedi! 6 kişiye tutuklama
Güncel

Trafikte kavga ettiği kişiyi bıçakladı, mahalleliden dayak yedi! 6 kişiye tutuklama

Zonguldak'ta, trafikte başlayan bir kavga mahallede devam etti. Olayda Selahattin B. (37) ile Fatih B. (31) bıçaklanırken, kavganın ardından mahalle sakinlerinin linç girişimine uğrayan Mert C. (25) ile 7 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA10 Kasım 2024 Pazar 20:58 - Güncelleme:
Trafikte kavga ettiği kişiyi bıçakladı, mahalleliden dayak yedi! 6 kişiye tutuklama
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Zonguldak'ta trafikte başlayıp mahallede devam eden kavgada Selahattin B. (37) ile Fatih B.'yi (31) bıçaklayıp mahallelinin linç girişimine maruz kalan Mert C. (25) ile 7 kişi adliyeye sevk edildi. Darp edildiği sırada bayıldığı öğrenilen Mert C., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen mahalle sakinlerinden Selahattin B.'nin kardeşi Sefa B. ile olayda bıçaklanan Fatih B., Saim D., Rauf K., Tuncay Ö. ve Eren T. tutuklandı. Serkan A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tutuklama kararının ardından şüphelilerin yakınları, adliye binası önünde bıçaklayanın serbest bırakılıp kendi yakınlarının tutuklanmalarına tepki gösterdi. Polis ekipleri, tutuklananları adliye binasından çıkardığı sırada, ailelerinin görüşme isteğine izin vermeyince gerginlik yaşandı.

Öte yandan serbest bırakılan Mert C.'nin tedavisinin süreceği öğrenildi.

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