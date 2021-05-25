Trafikte kural ihlali yapanlara ceza yağdı

AA 25 Mayıs 2021 Salı 19:45 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 19:45

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, 20-21 Mayıs'ta kırmızı ışık ihlali yapan, emniyet kemeri kullanmayan ve direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücülere, 22-23 Mayıs'ta ise hız limitlerini ihlal eden sürücüler ile motosiklet ve motorlu bisiklet kullananlara yönelik denetim yapıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, 25 bin 125 sürücüye hız ihlali yapmaktan, 4 bin 677 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 2 bin 690 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan ve 2 bin 90 sürücüye de emniyet kemeri takmadığı için işlem uygulandı.

Ayrıca 1345 motosiklet/motorlu bisiklet kullanan sürücü ve yolcuya koruma başlığı (kask) kullanmamaktan, 479 sürücüye belgesiz olarak motosiklet/motorlu bisiklet kullanmaktan, 243 motosiklet sürücüsüne geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortası bulundurmamaktan ve 110 motosiklet/motorlu bisiklet sürücüsüne de tescil belgesi ve plakası uygun durumda olmadığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

Çeşitli eksiklikleri ya da kusurları bulunduğu gerekçesiyle 515 araç ve 394 motosiklet/motorlu bisiklet trafikten men edildi, 48 sürücünün ehliyeti geçici süreyle geri alındı.