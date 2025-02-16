İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2025 Pazar / 18 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2388
  • EURO
    38,0197
  • ALTIN
    3360.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trafikte makas atma denetimi! 12 bin 919 sürücüye/araca işlem yapıldı
Güncel

Trafikte makas atma denetimi! 12 bin 919 sürücüye/araca işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6-13 Şubat tarihleri arasında 2 milyon 948 bin 764 aracın denetlendiğini ve 462 bin 352 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

AA16 Şubat 2025 Pazar 09:26 - Güncelleme:
Trafikte makas atma denetimi! 12 bin 919 sürücüye/araca işlem yapıldı
ABONE OL

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından emniyet ve jandarma trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 6-13 Şubat tarihleri arasında 2 milyon 948 bin 764 aracın denetlendiğini bildiren Yerlikaya, mevzuatta izin verilmeyen araçlara çakar takarak kullanan 42 sürücüye işlem yapıldığını aktardı.

Yerlikaya, "Hız ihlalinde bulunan 119 bin 400, periyodik muayenesi yaptırılmamış 21 bin 955, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 341, sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 477 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 660 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 462 bin 352 sürücüye işlem yapıldı." bilgisini paylaştı.

Trafik ekiplerince 1 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında yapılan denetimlerde, "makas atma" olarak tanımlanan, art arda birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirme ihlaliyle ilgili de 12 bin 919 sürücüye işlem yapıldığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak, bu ihlalin ve yol açtığı kazaların önlenmesi amacıyla idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesine yönelik mevzuat çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Trafikte makas atmak sadece kendi canınızı değil, diğer sürücülerin hayatını da tehlikeye atar."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.