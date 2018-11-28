TEM Karayolu Pendik, Kurtköy mevkiinde çekildiği anlaşılan görüntülerde sürücünün "makas" atarak diğer otomobillerin solundan ve sağından geçtiği belirlendi. Görüntülerdeki plakasından tespit edilen sürücü Kadir T., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde işlem yapılan sürücü Kadir T.'ye trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten bin 2 lira, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde veya kişilere zara verecek şekilde saygısızca sürmekten 108 lira para cezası kesildi. Sürücü Kadir T.'nin ayrıca ehliyetine el kondu. Kadir T. daha sonra hakkında adli işlem yapılması için karakola gönderildi.