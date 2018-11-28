Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trafikte "makas" attı bin 110 lira ceza yedi

Pendik'te tehlikeli araç kullanan, makas atan görüntüleri sosyal medyada yayınlanan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye bin 110 lira para cezası kesildi

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TEM Karayolu Pendik, Kurtköy mevkiinde çekildiği anlaşılan görüntülerde sürücünün "makas" atarak diğer otomobillerin solundan ve sağından geçtiği belirlendi. Görüntülerdeki plakasından tespit edilen sürücü Kadir T., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde işlem yapılan sürücü Kadir T.'ye trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten bin 2 lira, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde veya kişilere zara verecek şekilde saygısızca sürmekten 108 lira para cezası kesildi. Sürücü Kadir T.'nin ayrıca ehliyetine el kondu. Kadir T. daha sonra hakkında adli işlem yapılması için karakola gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mısır´da 3 bin yıl öncesine ait 8 mumya bulundu

Mısır´da 3 bin yıl öncesine ait 8 mumya bulundu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En güçlü füzelere sahip ülke hangisi? Liste açıklandı

En güçlü füzelere sahip ülke hangisi? Liste açıklandı

WhatsApp'tan kullanıcıları sinirlendirecek güncelleme

WhatsApp'tan kullanıcıları sinirlendirecek güncelleme

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA