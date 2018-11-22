Kayseri'de trafikte 'Polis Mankenli' önlem
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, kazaların azalması amacıyla ana yollara polis mankeni koyarak sürücüleri uyarıyor.
- İHA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazaların azalması ve sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlamak amacıyla, şehir dışındaki ana yollara manken polis yerleştirdi. Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını önlemek amacıyla çalışmalarına hız veren Kayseri Emniyeti, sürücülerinde takdirini topladı.
Uzaktan görünüşüyle ayırt edilemeyen manken polisler, sürücülerin de yavaşlamasını ve daha dikkatli olmasına katkı sağlıyor.
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