İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3199
  • EURO
    51,5482
  • ALTIN
    6302.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Trafikte seyir halindeyken boğazına şeker kaçan sürücü Heimlich manevrasıyla kurtuldu

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde trafikte seyir halindeyken boğazına şeker kaçan sürücü, yol kenarında bekleyen trafik polisinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 21:50
ABONE OL

TEM Otoyolu İSTOÇ kavşağı Basın Ekspres istikametinde aracıyla ilerleyen Ekrem Özpınar'ın yediği şeker boğazına kaçtı.

Sürücü Özpınar, aracını emniyet şeridine çekerek yol üzerinde bekleyen trafik polislerinden yardım istedi.

Polis memurlarından birinin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde boğazına kaçan şeker çıkan Özpınar, rahat nefes aldı.

- "POLİS ARACINI GÖRÜNCE ONLARIN YANINDA DURDUM"

Yaşananları AA muhabirine anlatan Ekrem Özpınar, bayram ziyaretinden evine dönerken ağzına attığı şekerin boğazına takıldığını ve nefessiz kaldığını söyledi.

Aracını sağ şeride alıp durmak isterken polisleri fark ettiğini dile getiren Özpınar, şöyle konuştu:

"Polis aracını görünce onların yanında durdum. Direkt koştum yanlarına. Boğazımı ve sırtımı işaret ettim. Polislerden birisi boğazımda bir şey kaldığını anlayarak yanındaki arkadaşına söyledi. Diğer polis hemen beni kucaklayıp iki üç kez Heimlich manevrasını yaptı. Daha sonra şeker boğazımdan çıktı ve rahat bir nefes alabildim."

Özpınar, bir süre sonra aracına binerek evine gittiğini belirterek, polis memuruna hayatını kurtardığı için teşekkür etti.

Öte yandan, yaşananlar Özpınar'ın kullandığı araç kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Özpınar'ın emniyet şeridinde ilerleyip polis memurlarının yanında durması ve yapılan müdahale yer alıyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.