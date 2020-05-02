İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0114
  • EURO
    7,7167
  • ALTIN
    383.512
  • BIST100
    101110
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trafikte tartıştığı kadınlara sopayla saldırdı
Güncel

Trafikte tartıştığı kadınlara sopayla saldırdı

Mersin'in Mezitli ilçesinde kimliği belirsiz kişi, trafikte tartıştığı 3 kadına sopayla saldırdı. Kadınlara sopayla vurma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilen saldırgan, yanındaki kadınla bölgeden uzaklaştı.

DHA02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:41 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:41
ABONE OL

2’nci Çevre Yolu üzerinde, 3 gün önce yaşanan olayda, 2 otomobilde bulunan taraflar

bilinmeyen bir nedenle trafikte tartışmaya başladı. Ardından 2 otomobil sürücü araçlarını yol ortasında durdurdu. Otomobillerden birinden inen 3 kadın ile diğer otomobilden inen kadın tartışmaya devam etti. Tartışma sırasında tek başına otomobilden inen kadının yanındaki erkek de araçtan inip, elindeki sopayla 3 kadına vurmaya başladı. Çevredekilerin tepki gösterip, araya girmesiyle yanındaki kadın ile otomobile binip, bölgeden uzaklaştı.

Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde saldırgan, kadınlara sopayla vuruyor. Ardından da 3 kadınla tartışan kadını, beraberine alıp bölgeden uzaklaşıyor. Sopayla dövülen kadınların hastaneye giderek, darp raporu aldıkları ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

Ankara'daki bombalı saldırının faili olarak aranan terörist böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.