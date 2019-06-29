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Trafikte tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu

İZMİT'te trafikte yol verme yüzünden tartışan iki sürücüden Salih G., tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

  • DHA
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Olay, öğle saatlerinde Gündoğdu Mahallesi Boğazova Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, trafikte otomobilleriyle seyir halinde olan Ceyhun G. ve Salih G. arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. İkili daha sonra otomobillerinden inerek yol üzerinde sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ceyhun G., otomobilinde bulunan tabancasını alarak, Salih G.'ye ateş açtı. Salih G., bacağından yaralanırken, Ceyhun G. olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri yaralı Salih G.'ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaçan sürücü Ceyhun G., olaydan kısa bir süre sonra boş bir arazide otomobilinin içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

S-400´ler ile hava savunması güvende olacak

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