Trafikte yetki el değiştirecek

İçişleri Bakanlığıyla ilgili düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla sunulan teklifte, trafik konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü’nde bulunan yetkiler İçişleri Bakanlığı’na geçiyor.

Teklifin kabul edilmesi durumunda Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri İçişleri Bakanlığı’na geçecek. Buna göre İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu’na göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri, karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerini denetleyecek. Ayrıca duran ve akan trafiği düzenleyerek yönetecek. Trafik kazalarında tespit tutanağı ve trafik suçu işleyenler hakkındaki tutanak düzenleme görevi de İçişleri Bakanlığı’nda olacak.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI

Teklifte ayrıca göçmen kaçaklığı yapanların 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması da yer aldı. Bu suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarısına kadar, örgüt oluşturarak işlenmesi halinde yarısından bir katına kadar artırılacak. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla daha iyi mücadele edilebilmesi, delillerin toplanması ve soruşturma ve kovuşturmaların en kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla bu suçlar, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda sayılan katalog suçlar arasına alınacak.

ŞEHİT VE GAZİ KELİMESİ

Kanun teklifinde şehit ve gazi kelimelerinin dernek adlarında kullanılmasının ortaya çıkardığı bazı suistimaller ve sıkıntıların önüne geçmek için de düzenleme talep edildi. Buna göre, Dernekler Kanunu’nda yapılan değişiklikle ‘şehit’ ve ‘gazi’, izinle kullanılabilecek kelimeler arasına alınıyor.

KAÇIRILAN POLİSLER

Terörle mücadele sırasında kaçırılan, kaybolan ya da alıkonulan polislerin maaşları, hakkında gaiplik kararı verilinceye kadar geçen süre içerisinde ailelerine ödenmedi de teklifte yer aldı. Aileler, her türlü sosyal hak ve yardımlardan da yararlanabilecek.

YABANCILARIN GİRİŞİ

Teklifte yer alan maddeye göre, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilecek.