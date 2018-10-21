Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kayseri'de trafoyu hırsızlara karşı koruyan köpeği çaldılar

Kayseri'de, elektrik trafosunda meydana gelebilecek hırsızlıklara karşı bağlı bulunan bin 500 TL değerindeki köpeği çalan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesinde M.G.'ye ait  tarla içinde bulunan elektrik trafosunda meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı bağlı bulunan 3 adet kangal köpeğinden birinin çalındığı ihbar edildi. Yapılan ihbar sonrasında İncesu Jandarma Komutanlığı  ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmalar çerçevesinde bir görgü tanığının ifadelerinden yola çıkan jandarma ekipleri, değeri bin 500 TL olan kangal köpeğini çaldığı belirlenen M.P. yakalanarak gözaltına alındı.
 
Köpek jandarma ekipleri tarafından sahibi M.G.'ye teslim edilirken, M.P. hakkında açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan işlem başlatıldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte Cemal Kaşıkçı´nın son görüntüleri

İşte Cemal Kaşıkçı´nın son görüntüleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA