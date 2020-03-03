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Güncel

Traktör altında kalan adam olay yerinde hayatını kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde traktörü ile tarladan evine gitmekte olan evli ve iki çocuk babası bir kişi direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

IHA03 Mart 2020 Salı 00:54 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 00:54

Kaza, Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde tarlasında çalışmasını tamamladıktan sonra traktörü ile evine gitmekte olan Mahmut Çetin’in (59), kullandığı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmemesi sonucu tarlaya devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çetin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Çetin’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tüm Gökçealan Köyü halkını üzüntüye boğan Mahmut Çetin’in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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