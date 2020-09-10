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Traktör devrildi, bir kişi hayatını kaybetti

Van'da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ve köylüler tarafından traktörün altından çıkarılan talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılma üzere Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

IHA10 Eylül 2020 Perşembe 10:45 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 10:45
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Edinilen bilgiye göre kaza, Saray ilçesine bağlı Dolutaş ve Değirmigöl mahallesi arasında meydana geldi. Aptulbari Almalı yönetimindeki 65 HA 307 plakalı Steyr marka traktör bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. Traktör altında kalarak hayatını kaybeden sürücü Almalı’yı çıkarmak için bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve köylüler tarafından traktörün altından çıkarılan Almalı’nın cansız bedeni otopsi yapılma üzere Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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