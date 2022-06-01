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Traktör devrildi, bir kişi öldü

Sivas'ın Hafik ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü Ruşen Çetin (52) hayatını kaybederken, yanındaki Ebubekir Akın (45) da yaralandı.

DHA1 Haziran 2022 Çarşamba 17:02 - Güncelleme:
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Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Yarhisar köyü Harkiçi mevkinde meydana geldi. Ruşen Çetin (52) yönetimindeki 58 DH 213 plakalı traktör, tarla içinde yokuştan çıkılırken, arka tarafındaki pulluk toprağa saplanınca devrildi.

Kazada sürücü Çetin ile yanındaki Ebubekir Akın traktör altında kaldı. İhbarla bölgeye sağlık ve Hafik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Çetin'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Akın ise ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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