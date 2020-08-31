Traktör devrilmesi sonucu 73 yaşındaki adam hayatını kaybetti

IHA 31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:39 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:39

Edinilen bilgiye göre, Aydın Gürbüz Doğan (73) Hıdırbaba Mahallesi 41 sokaktaki evindeki tadilat işleri için 09 E 4149 plakalı traktörü ile inşaat malzemesi getirdi. İnşaat malzemelerini evinin önüne indiren yaşlı adam, manevra yaptığı esnada traktörün devrilmesi ile yere düşerek kafasını kaldırıma çarptı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.