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Güncel

Traktör kanala devrildi, 39 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Muğla'da kanala devrilen traktörün sürücüsü Arzu Oruç (39), hayatını kaybetti.

DHA15 Nisan 2021 Perşembe 14:02 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 14:02
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Kaza, Ortaca-Sarıgerme yolu Akıncı Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı Yeşilyurt Kavşağı'nda meydana geldi. Bir otelin bahçe işleriyle ilgilenen 2 çocuk annesi Arzu Oruç'tan haber alamayan yakınları, meraklanıp aramaya çıktı. Oruç'un kullandığı traktör, kanala devrilmiş halde bulundu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen traktör, vinçle çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Arzu Oruç'un cenazesi, ambulansla Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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