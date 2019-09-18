Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti.
- AA
Yunus B'nin kullandığı 58 ABL 329 plakalı traktör, Kızılelma köyünde yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Traktörde bulunan Eren Yılmaz (15) araçtan düşerek ağır yaralandı.
Ordu Mesudiye Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Traktör sürücüsü Yunus B, gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.