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Traktörden düşen genç hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde traktörden düşen genç hayatını kaybetti. Polis ekipleri, traktör sürücüsü amca Gökhan A'yı gözaltına aldı.

AA18 Kasım 2021 Perşembe 13:49 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 13:49
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Doğanşehir ilçesi Yeni Mahalle Turgut Özal Caddesi'nde, amcası Gökhan A'nın (45) kullandığı 44 HT 689 plakalı traktör ile arkasında takılı ilaçlama tankeri arasında yolculuk eden Erkut A. (22) dengesini kaybederek düştü.

Traktör tekerinin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan Erkut A, kaldırıldığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Erkut A'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis ekipleri, traktör sürücüsü amca Gökhan A'yı gözaltına aldı.

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