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Traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hatay'da Nevfel Köleoğlu (14), kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalarak öldü.

DHA20 Eylül 2021 Pazartesi 17:14 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:14
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Altınkaya Mahallesi'nde oturan Nevfel Köleoğlu, arkadaşıyla incir toplamak için sabah saatlerinde evden çıktı. Köleoğlu'nun kullandığı babasına ait traktör, tarlada kontrolden çıktı. Köleoğlu, devrilen traktörden düşerek yaralandı, yanındaki arkadaşı ise kazayı yara almadan atlattı. Arkadaşının çevredekilerden yardım istemesi üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nevfel Köleoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili Altınözü Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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