Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

IHA 14 Nisan 2020 Salı 09:30 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 09:30

Edinilen bilgiye göre, kırsal Kabulbaba mahallesinde meydana gelen kazada Zeki Menduh uzun zamandır arızalı traktörünü çalıştırmak istedi. Traktör çalışmayınca yamaç kenarında bulunan traktörünü boşa atıp çalıştırmak isterken kaydırdı. Traktörün yamaçtan kayarak devrilmesiyle altında kalan talihsiz adam komşuları tarafından traktörün altından çıkarılıp Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Menduh burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zeki Menduh’un korona virüs tedbirleri kapsamında üzerinden alınan numunelerin neticelenmesinin ardından defnedileceği öğrenildi.