İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7957
  • EURO
    7,4337
  • ALTIN
    373.95
  • BIST100
    96398.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Güncel

Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde arızalı olan traktörünü yamaç aşağı çalıştırmaya çalışan çiftçi devrilen traktörün altında kalarak can verdi.

IHA14 Nisan 2020 Salı 09:30 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 09:30
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, kırsal Kabulbaba mahallesinde meydana gelen kazada Zeki Menduh uzun zamandır arızalı traktörünü çalıştırmak istedi. Traktör çalışmayınca yamaç kenarında bulunan traktörünü boşa atıp çalıştırmak isterken kaydırdı. Traktörün yamaçtan kayarak devrilmesiyle altında kalan talihsiz adam komşuları tarafından traktörün altından çıkarılıp Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Menduh burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zeki Menduh’un korona virüs tedbirleri kapsamında üzerinden alınan numunelerin neticelenmesinin ardından defnedileceği öğrenildi.

Bir gemide 34 kilo 795 gram uyuşturucu yakalandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.