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Traktörün devrilmesiyle 15 yaşındaki çocuk öldü, babası ağır yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, traktörün devrilmesiyle altında kalarak ağır yaralanan Kazım Çal (15) öldü, babası Ömer Çal'ın (45) ise tedaviye alındı. Kazayla, ilgili jandarma soruşturma başlattı.

DHA20 Eylül 2021 Pazartesi 17:16 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:23
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Kaza, Akbaş Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Ömer Çal, kullandığı 20 H 7922 plakalı traktörle Akbaş Mahallesi istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör yol kenarına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, sürücü Ömer Çal ile yanındaki çamurluğun üzerinde yolculuk yaptığı tespit edilen oğlu Kazım Çal'ı traktörün altında çıkardı. Ağır yaralı olduğu belirlenen baba ve oğlu, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazım Çal, hastanede yapılan müdahaleye rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ömer Çal'ın ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla, ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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