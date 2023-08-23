Trakya bölgesinde Tarım ve Orman Bakanlığı denetimler gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "toplu tüketim yerlerinde denetimlerin sıklaştırılması" talimatıyla Trakya'da çok sayıda işletme denetlendi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sıcak havalardan kaynaklı olası zehirlenmelerin önüne geçmek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla lokanta, kafeterya ve otellerde denetim yaptı.



Ekipler, işletmelerde izlenebilirlik şartlarını, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza koşullarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.



İl genelinde 13 ekip, 30 gıda kontrol görevlisinin katılımıyla başlatılan denetimler, 8 Eylül'e kadar sürecek.

Denetlenen bir restoranın müdürü Mustafa Börektar, AA muhabirine, en çok dikkat ettikleri konunun hijyen olduğunu söyledi.



Müşterilerine sundukları ürünlerin günlük ve taze olduğunu belirten Börektar, müşteri memnuniyeti için her şeyin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Restoranın şefi Özcan Kasap ise denetimlerin daha da sıklaştırılması gerektiğini ifade etti.



Bazı işletmelerin hijyene dikkat etmediğini anlatan Kasap, "Yıllardır bu meslekteyim, önceliğim hijyen. Mutfağın temiz olması, ürünlerin soğuk zincirinin takip edilmesi, ürünlerin işlenmesi ve masaya gidecek noktaya kadar tamamen bizim kontrolümüzde. Diğer şef arkadaşlarımın da bu kurallara daha hassas şekilde uymasını rica ediyorum." dedi.

- KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ



Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve personeli, halk pazarında denetim yaptı.

Ekipler, sebze, meyve, hayvansal ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ile nerede üretildiğini kontrol etti.

Aksoy, denetimin ardından gazetecilere, Bakan Yumaklı'nın talimatı üzerine 81 ilde gıda güvenliği için denetimlerin sürdüğünü söyledi.

Vatandaşın güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin hızla devam ettiğini belirten Aksoy, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapıldığını bildirdi.



Tekirdağ'da da toplu tüketim yerlerinde ekiplerin denetimleri sürüyor.

