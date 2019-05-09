Trakya'da eş zamanlı operasyon : 13 gözaltında

Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak", "Örgüt faaliyetleri kapsamında banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik", "Bankacılık kanuna muhalefet" suçlarından bazı şüpheliler hakkında başlatılan çalışmada aralarında banka personelleri, banka özel güvenlik görevlisi, emekli polis memuru ile emlakçıların bulunduğu A.E, K.Ç, M.B, M.O, Ş.A, T.G, Ü.K, K.P, R.Y, Z.G, B.Ö, H.Ö. ve S.K. 13 kişi gözaltına alındı.