Trakya'da kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi.

Kar yağışının aralıklarla cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı ifade edilerek, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek buzlanma, don olayı ve karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bingöl, Muş, Bitlis, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde de karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar bekleniyor.

Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak beklenirken, Marmara'nın güney ve doğusu, Çanakkale, Muğla, Antalya'nın doğusu, Isparta'nın güneydoğu kesimleri, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın doğu kesimlerinde görülecek yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in ve Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.