Tren kazasında yaralanan 27 kişinin tedavisinin sürüyor
Sağlık Bakanı Koca, Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasında yaralananlardan 7'sinin daha taburcu olduğunu 27 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
- AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasında yaralananlardan 7'sinin daha taburcu olduğunu 27 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün hepimizi üzüntüye boğan tren kazasında yaralananlardan 7'si daha taburcu oldu. Toplam 27 kişinin tedavisi devam etmekte olup, 2'sinin durumu ciddiyetini korumaktadır." ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca, yaralılara acil şifa, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine de sabır diledi.
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