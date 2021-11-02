2 Kasım 2021 Salı 23:34 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 23:43

Fondaş medya T24 haber sitesinde Trendyol'u hedef alan CHP eski milletvekili ve eski Rekabet Kurumu Başkanı Aydın Ayaydın'ın, temmuz ayında Doğan Holding bünyesindeki Milta Turizm İşletmeleri'nin yönetim kuruluna atandığı öğrenildi. Ayaydın'ın geçtiğimiz ay ise yönetim kurulu başkan vekilliğine yükseldiği ortaya çıktı.

ISMARLAMA YAZI MI YAZIYOR?

Bu durum, Ayaydın'ın, yönetim kurulu üyesi olduğu 'Mehmet Erol Çamur'un ısmarlama yazılarını yazdığı' yönünde iddiaları gündeme getirdi.

ÇAMUR, HEPSİBURADA'NIN YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Buradaki ilginç bağlantı ise, Milta Turizm'in Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Erol Çamur'un aynı zamanda Trendyol'un en büyük rakibi Hepsiburada'nın yönetim kurulu üyesi olması.

T24 TEKZİP YAYINLAMAK ZORUNDA KALMIŞTI

Öte yandan Trendyol, hakkında karalama kampanyası yapan Ayaydın hakkında suç duyurusunda bulunmuş, T24 de konuyla ilgili bir tekzip metni yayınlamak zorunda kalmıştı.