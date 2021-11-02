Fondaş medya T24 haber sitesinde Trendyol'u hedef alan CHP eski milletvekili ve eski Rekabet Kurumu Başkanı Aydın Ayaydın'ın, temmuz ayında Doğan Holding bünyesindeki Milta Turizm İşletmeleri'nin yönetim kuruluna atandığı öğrenildi. Ayaydın'ın geçtiğimiz ay ise yönetim kurulu başkan vekilliğine yükseldiği ortaya çıktı.
Bu durum, Ayaydın'ın, yönetim kurulu üyesi olduğu 'Mehmet Erol Çamur'un ısmarlama yazılarını yazdığı' yönünde iddiaları gündeme getirdi.
Buradaki ilginç bağlantı ise, Milta Turizm'in Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Erol Çamur'un aynı zamanda Trendyol'un en büyük rakibi Hepsiburada'nın yönetim kurulu üyesi olması.
Öte yandan Trendyol, hakkında karalama kampanyası yapan Ayaydın hakkında suç duyurusunda bulunmuş, T24 de konuyla ilgili bir tekzip metni yayınlamak zorunda kalmıştı.