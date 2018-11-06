15 Temmuz ve Cumhurbaşkanlığı makamının adını kullanarak ‘TROYKA’ adlı FETÖ benzeri bir derin devlet yapılanmasının oluşturulmaya çalışıldığı bilgisi üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yapılan çalışmalarda Isparta’da “15 Temmuz İnsiyatifi Platformu Derneği” adı altında kendilerini FETÖ’yle mücadele ediyormuş gibi gösteren 12 şüpheli yakayı ele verdi. Isparta Cumhuriyet Savcısı Murat Karakaya tarafından şüpheliler hakkında ‘silahlı suç örgütünü kurup yönetme’ gibi suçlardan iddianame düzenlendi.

İşte o detaylar:

EMNİYET MÜDÜRÜ DE VAR

Eski kaymakam Mehmet G. tarafından kurulan ve şüpheliler eski öğretmen Ali Ç., iş adamı Nuri Ş., Muhammed M. ve oto galerici Ercan M.’nin üye oldukları suç örgütü 15 Temmuz sonrası faaliyete geçti. Örgüt 2017 yılı sonlarına doğru Isparta’da polis memuru olarak görev yapan şüpheliler Bekir B. Nazmi E, Cengiz A. ve Cengiz G. ile bağlantıya geçerek örgüte dahil etti.

YENİ YAPILANMA

Çete, FETÖ’den ve tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınan eski emniyet Müdürü Halil Altan ile de irtibatlı. Örgütün asıl amacı kurdukları dernek, yayın organları ve sosyal medya ile işadamları hakkında ihbarda bulunarak, halk üzerinde baskı kurmak ve devlet içerisinde devlet olmak.

Mağdurların hepsi şikayetçi

AK Parti’li Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Şehmuz Günaydın, Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, İl Başkanı Osman Zabun, SDÜ Rektörü Hüseyin İlker Çarıkçı, AK Parti Grup Başkan Vekili Kadir Dal, Emniyet Müdür Yardımcısı Abdullah Dorum şikayetçi oldu.

Cumhurbaşkanlığı makamını kullandılar

İddianamede, örgüt üyelerinin hedef seçtikleri kişiler üzerinde baskı, sindirme ve korkutma politikası izlemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Makamının ve İçişleri Bakanlığı Makamının nüfuzunu kullandıkları, kamuoyunda Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı ile birebir görüşüyormuş, bu makamlardan aldıkları talimatlarla hareket ediyorlarmış algısı yaratmaya çalıştıkları anlatıldı. Kurdukları derneğin ardından yerel Diriliş Gazetesi ve ıspartanews.com ile Isparta32.com gibi internet sitelerini de örgütün amaçları için kullandılar.

Kamufle olmak için dernek kurduk

İtirafçı olan Mehmet G. örgütün kuruluşunu şöyle anlattı: Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesinde bazı adaylar aleyhinde bilgi toplayarak yıpratma yaptık.

FİŞLEME NOTLARI ÇIKTI

Sonrasında kamufle olmak için 15 Temmuz İnisiyatifi Derneği kuruldu. Önemli isimler ile ilgili karalama ve iftira haberlerle ihbarlar başladı. Şebekenin irtibatlı olduğu bazı polislerin emniyet aleyhinde haber yapılmasını istediğini söyleyen Mehmet G.’nin evinde 2013 yazılı Isparta emniyetinde kritik şubede çalışanlar hakkında fişleme yapılan bir ajanda ile fişleme defterleri ele geçirildi. Şüphelilerin konuşmalarında “Gerçek devlet biziz” dedikleri de tape kayıtları arasına girdi.

Emniyette ekip kurmuşlar

Mehmet G. “Aziz B. ‘hedef aldığımız kişileri alaşağı edebilmemiz için emniyette bir ekip oluşturup onları da bu işte kullanmamız gerekir’ dedi. Ali Ç. ve Aziz B.’nin İçişleri ile Adalet Bakanlığı’na sunacakları raporları tehdit ve yıpratma için kullandığı ortaya çıktı.

İtibarsızlaştırmayla makamları ele geçireceklerdi

Şebeke, aynı FETÖ gibi emniyet ve yargı mensuplarını, siyasetçi ve bürokratları görevlerinden aldırma, yerlerine yönetebilecekleri kişileri getirme, esnaf ve tüccarlardan güç sayesinde maddi menfaat temin etme, FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmaları etkilemeye çalışma ve özetle devlet gücüne ulaşarak söz sahibi olma ve maddi menfaat temin etme amacını taşıdı. Devlet içinde paralel bir yapılanmaya giden örgüt çökertildi.

AK Partili vekili yıpratmak için sahte belge

Şebekenin hedefindeki isimler arasında AK Parti Isparta milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in de yer aldığı ortaya çıktı. Sürekli olarak kamuoyunda ve yayımladıkları gazetelerinde bir kısım FETÖ şüphelilerinin Bilgiç tarafından korunduklarının, sözde onun talimatıyla serbest bırakıldıklarını iddia ederek itibarsızlaştırmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

‘KOM müdürünü bitirin’ talimatı

Hedeflerin arasında Isparta Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Abdullah Dorum da yer aldı. Dorum hakkında şebeke 17 Haziran’da 148 dakika içerisinde 30 ayrı ihbarda bulundu. Tapelere göre Ercan M.’nin adliyede katip olarak çalışan Ercümet isimli bir kişiye “Dorum’ u bir an önce bitir” dedi.

(Akşam)